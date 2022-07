Der ZFC Meuselwitz hat sein Testspiel am Mittwochabend (27. Juli) gegen Regionalligaabsteiger VfB Auerbach in Abwesenheit von Trainer Heiko Weber mit 6:3 (2:0) gewonnen. Die Hausherren starteten schwungvoll, Auerbach konnte aber eine gute halbe Stunde dagegenhalten. Dann jedoch zeigte die Dreierkette des Oberligisten erste Schwächen und fing sich nach einem Steilpass zwischen die Innenverteidiger das 1:0 durch Johannes Pistol (30.). Kurz vor der Halbzeit erhöhte Ex-Auerbacher Amer Kadric zum 2:0 (44.).



Nach der Pause entwickelte sich eine wilde Partie. Rene Eckardt (53.) und Nils Schätzle (55.) machten das 3:0 und 4:0 für den ZFC klar, dann jedoch erwachten auch die Gäste. Prompt brachten Marcin Weber (58.) und Ondrej Brejcha (64.) Auerbach auf 2:4 heran, nur um postwendend durch den ehemaligen Auerbacher Florian Hansch (68.) sowie Doppeltorschützen Pistol (72.) das 6:2 zu kassieren. Den Schlussstrich in diesem Torspektakel setzte erneut Brejcha (74.) zum 3:6 aus Auerbacher Sicht, der wie schon bei seinem ersten Tor erneut per Freistoß traf.

Bildrechte: Marcus Schädlich