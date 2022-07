Nach dem Wechsel drehten die Eilenburger auf und stellten mit einem Doppelschlag auf 2:2. Nach einem Foulspiel an Tim Bunge scheiterte Adam Fiedler zwar vom Punkt, Benjamin Luis traf aber im Nachschuss. Kevin Wadewitz drückte den Ball einige Minuten später nach einer Hereingabe von Patrick Alvarez zum 2:2 ins Tor. Meuselwitz wackelte und hatte Glück, dass der 30-m-Schuss von Bunge nur an den Pfosten krachte. Der Regionalligist kam in der zweiten Halbzeit nicht mehr zum Zug und blieb nach der Pause ohne nennenswerte Chance.

Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt hat zum Ende der kurzen, aber knackigen Vorbereitung im Duell der Meister gegen die SG Barockstadt (Oberliga Hessen) ein 1:1 erkämpft. In dem XXL-Test - gespielt wurden 2 x 70 Minuten - traf Erfurts Romarjo Hajrulla gegen den Aufsteiger in die Regionalliga Südwest in der 51. Minute zur Führung. Die Gäste glichen in der 98. Minute aus (Tobias Göbel).