Vor rund 100 Zuschauern haben sich am Mittwochabend der 1. FC Lok Leipzig und Oberligist FC Grimma ein beherztes Testspiel geliefert. Nach dem Schlusspfiff stand es im Bruno-Plache-Stadion 5:3 für den Regionalliga-Zweiten. Matthias Steinborn brachte die Gastgeber nach neun Minuten in Führung. Per Kopf glich Grimmas Robin Brand (34.) zum 1:1 aus. Mit viel Übersichte stellte Steinborn Sekunden vor der Pause den alten Abstand für den FCL wieder her – 2:1.

Den FC Rot-Weiß Erfurt hat am Mittwoch die Reise an den Rhumekanal geführt. Der FC Eintracht Northeim, ein Verein aus der Oberliga Niedersachsen, war ein dankbarer Testspielgegner, denn am Ende stand es 9:0 für die Thüringer. Auf dem KSN-Platz Northeim eröffnete Alexander Schmitt mit dem 1:0 in der 16. Minute den RWE-Torreigen. Lukas Surek (28.), Morten Rüdiger (43.), Rico Gladrow (48./70.), Marc Brasnic (59./86.) und Ali Abu-Alfa (63./67.) ließen weitere Treffer folgen. Am kommenden Sonnabend (18.01.2020) stellt sich bei den Niedersachsen mit Wacker Nordhausen ein weiterer Vertreter aus der Regionalliga Nordost vor.