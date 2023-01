Erfurt eröffnet am Freitag (20. Januar) gegen die VSG Altglienicke das neue Jahr in der Regionalliga. Der Aufsteiger steht derzeit auf einem hervorragenden zweiten Platz mit nur zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Energie Cottbus. Zudem hat das Team von Trainer Fabian Gerber noch ein Spiel mehr zu absolvieren.

Der Chemnitzer FC holt sich im Trainingslager in Belek den letzten Schliff für die restliche Saison, die am kommenden Wochenende mit dem Punktspiel bei Viktoria Berlin eingeläutet wird. Dafür wurde im Camp getestet. Nach dem 1:0 am Freitag (13. Januar) gegen den rumänischen Erstligisten FC Chindia Targoviste verlor die Mannschaft von Christian Tiffert den zweiten Test-Auftritt am Sonntag (15. Januar) gegen Legia Warschau mit 2:3.

Der polnische Serienmeister, der zurzeit auf Rang zwei in der PKO Ekstraklasa rangiert, ging in der 20. Minute durch einen Treffer von Patryk Sokolowski in Führung. CFC-Linksaußen Stephan Mensah gelang noch in der ersten Halbzeit das 1:1 (38.). Nach dem Wechsel packten die Polen zwei weitere Treffer drauf. Der schwedische Mittelfeldspieler Mattias Johansson netzte in der 52. Minute zum 2:1 ein, Stürmer Maciej Rosolek erhöhte auf 3:1 (70.). Die "Himmelblauen" fighteten unverdrossen weiter und kamen in der Nachspielzeit durch Innenverteidiger Tim Campulka noch zum 2:3-Anschluss.