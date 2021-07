Die Fußball-Erzrivalen 1. FC Lok Leipzig und Chemie Leipzig haben in ihren Tests am Sonntag unterschiedlich abgeschnitten. Während es für das Team von Almedin Civa zum nächsten lockeren Erfolg reichte, gingen die Leutzscher leer aus.

Allerdings hatten die Grün-Weißen mit dem Regionalligisten Borussia Hildesheim einen Gegner auf Augenhöhe vor der Brust: In Berßel (Sachsen-Anhalt) unterlag die BSG am Ende durch einen späten Treffer von Fatih Ufuk (83.) 0:1. Am Tag zuvor hatte es ein 2:0 gegen die U23 der SpVgg Greuther Fürth gegeben.

Weiterhin in Torlaune präsentiert sich der 1. FC Lok. Zum Abschluss des Trainingslagers gab es ein 12:0 (4:0) beim Siebtligisten SSV Einheit Perleberg in Brandenburg. Für die Halbzeitführung sorgte Angreifer Djamal Ziane "im Alleingang" mit gleich vier Treffern. Der Pokal-Held legte sogar noch mit dem 5:0 nach. Insgesamt kommt die Civa-Elf nun auf 66 Treffer in acht Partien. Übrigens: Am 16. Juli kommt es zum Quervergleich zwischen Lok und Chemie, denn dann treten die Probstheidaer gegen Hildesheim an.