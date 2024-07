Erzgebirge Aue hat die herbe Niederlage beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz in der Saisonvorbereitung gut verdaut. Drei Tage nach der 0:4-Pleite gewannen die Veilchen beim Regionalligisten VFC Plauen mit 4:0 (3:0). Im Plauener Vogtlandstadion erzielte Kilian Jakob mit einem Doppelpack in der 19. und 21. Minute die frühe Führung. Marcel Bär (42.) erhöhte kurz vor der Pause zum 3:0-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte sorgte Boris Tashchy für den Endstand (64.).