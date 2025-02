Wie der FC Rot-Weiß Erfurt am Mittwoch (19. Februar) verkündete, ist der Platz aktuell tiefgefroren (bis 25 cm Bodenfrost). Auch die kommenden zweistelligen Temperaturen sollen da keine Abhilfe schaffen können. "In vielen Bereichen des Stadions, die nicht von der Sonne erreicht werden, kann der Boden nicht rechtzeitig auftauen, sodass eine sichere Austragung des Spiels nicht gewährleistet ist", heißt es in einer Pressemitteilung.