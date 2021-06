Mauer begann seine sportliche Laufbahn beim FC Carl Zeiss Jena und wechselte 2015 in die U19 von RB Leipzig. Danach führte ihn der Weg zum SC Paderborn, von wo aus er direkt wieder nach Jena verliehen wurde. In der Spielzeit 2018/19 schloss sich Mauer dem Chemnitzer FC an, darauf folgte das Engagement in Meuselwitz. Bei den Zipsendorfern fand er zunehmend zu alter Stärke zurück. Diese Entwicklung will der 1,75 Meter große Offensivmann bei den Grün-Weißen fortsetzen