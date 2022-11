Der Grund für den überraschenden Abgang des 37-Jährigen ist offenbar ein neues Engagement in der 2. Bundesliga. Werner soll ein Angebot vom SSV Jahn Regensburg angenommen haben und dort bereits am Dienstag als neuer Sportgeschäftsführer vorgestellt werden. Die Auflösung seines Vertrages in Jena erfolgt daher ohne Ablöse.