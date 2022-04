Nach Stationen als Torwarttrainer der Nationalelf von Bosnien-Herzegowina, die ihn unter anderem zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien brachte, sowie beim FC Eilenburg, Wacker Nordhausen und der U17 des FC Carl Zeiss Jena ist er seit 2020 beim bayrischen Regionalligisten Spielvereinigung Bayreuth als Koordinator Leistungssport. Sein alter Cottbuser Teamkollege Timo Rost ist dort Cheftrainer der ersten Mannschaft, die in die 3. Liga aufsteigen will.



Bei den Oberfranken ist er für die Jugend zuständig und trainiert die Talente von der U16 bis zur U23, bei den Torhütern geht es sogar noch weiter herunter bis zur U12. Das langfristige Ziel ist es, den eigenen Nachwuchs in die ersten Mannschaft, die derzeit die Tabelle anführt, zu integrieren. Ein langer Prozess, in den Cheftrainer Timo Rost ebenfalls involviert ist: "Bei uns gibt es kein Nachwuchsleistungszentrum, so dass wir es über spezielles Training für unsere Talente angehen wollen", sagt Piplica, der gerade 53 Jahre alt geworden ist und der mit seiner Familie nun seit zehn Jahren in Leipzig lebt.