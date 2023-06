Er hat viel gesehen, schon viel erlebt und ist bestens bekannt durch sein legendäres Kopfballeigentor gegen Borussia Mönchengladbach: Tomislav Piplica. Jetzt zieht es den 54-Jährigen in die Regionalliga zum 1. FC Lok Leipzig, wo bereits sein Sohn Zak Paulo spielt. Piplica Sen. übernimmt in Probstheida das Amt des Torwart-Trainers und wird zudem Torwartkoordinator im Lok-Nachwuchsbereich. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2025.

Unterstützung findet Piplica in Trainer Almedin Civa: "Mit 'Pipi' haben wir nicht nur einen erfahrenen Bundesliga-Torwart, sondern auch einen erfahrenen Torwarttrainer bekommen, der auch schon international als Torwarttrainer in der bosnischen Nationalmannschaft gearbeitet hat. 'Pipi' ist für den Verein und vor allem für die erste Herrenmannschaft ein riesengroßer Gewinn."

Der 54-jährige Bosnier ist vor allem durch seine 248 Einsätze zwischen den Pfosten des FC Energie Cottbus bekannt. Mit den Lausitzern stieg er 2000 und 2006 in die Bundesliga auf. Seine aktive Laufbahn beendete er 2014 beim FC Eilenburg. Dort war er auch als Co- und Cheftrainer aktiv. Es folgten Stationen in Torgau, bei Wacker Nordhausen, Carl Zeiss Jena, der SpVgg Bayreuth und zuletzt in Aue.