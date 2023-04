Fußball | Regionalliga Lok Leipzigs Pokalheld Müller zur Wahl beim "Tor des Monats"

Mit seinem Treffer in buchstäblich letzter Sekunde rettete Niclas Müller dem 1. FC Lok Leipzig das Halbfinale im Sachsenpokal. Damit hat es der 21-Jährige auch in die Wahl zum "Tor des Monats" in der Sportschau geschafft. Bis Samstag (22. April, 19 Uhr) kann für den Torhüter abgestimmt werden.