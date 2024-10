Das Tor fiel am 6. Spieltag der Regionalliga Nordost in der Partie des Halleschen FC gegen den FC Eilenburg (2:2). Richardson hatte die Hallenser erst in Führung gebracht (8.), ehe er in der 23. Minute per Wade artistisch zum 2:0 erhöhte. Richardson bekommt bei der Abstimmung zum Tor des Monats nahmhafte Konkurrenz. So können die Zuschauer u.a. auch über das Traumtor von Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) oder den Treffer von Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) abstimmen.