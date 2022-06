"Wir werden mit großem Herzen, diszipliniertem, ehrlichem Fußball unser großes Ziel, den Klassenerhalt, angehen" – mit diesen Worten zitierte der Bremer SV am Montagabend (13. Juni) in einer Vereinsmitteilung seinen neuen Trainer Torsten Gütschow. Der frühere DDR-Nationalspieler und Torjäger von Dynamo Dresden tritt damit über drei Jahre und drei Monate nach seinem Aus bei Budissa Bautzen wieder einen Job an der Seitenlinie an. Über die Laufzeit des Vertrages machte der BSV keine Angaben.