"Ich weiß um die Schwere und Besonderheit dieser Aufgabe und versuche, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit allen Gremienmitgliedern, Mitarbeitern und Ehrenamtlern weiterzugehen", erklärte der Ex-Profi in einer ersten Stellungnahme. Er wolle die positive Entwicklung der letzten Jahre bei der Infrastruktur und im sportlichen Bereich fortsetzen und hoffe, "dass mit Thomas auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht".

Kracht hat eine lange Vergangenheit in Probstheida. 1979 kam er als Elfjähriger zum FCL, gab im Mai 1985 seinen Einstand in der DDR-Oberliga gegen den FC Carl Zeiss Jena. Höhepunkte waren 1986 und 1987 der Gewinn des FDGB-Pokals und das Finale im Cup der Pokalsieger 1987. 1993 stieg Kracht mit dem VfB Leipzig in die Bundesliga auf. Insgesamt bestritt er 283 Pflichtspiele mit Lok. Dazu kamen Stationen beim VfB Suttgart, dem VfL Bochum und dem Karlsruher SC.