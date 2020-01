19 mögliche Pflichtspiele, null Einsatzminuten: Die Zeit von Lukas Kycek beim Regionalliga-Klub Lok Leipzig war alles andere als erfolgreich. Der 21-jährige Torhüter, der vor der Saison von Oberligist 1. FC Lok Stendal gekommen war, saß in Probstheida nur auf der Bank und hatte keine Chance auf den Platz zwischen den Pfosten.

Die Trennung war die logische Konsequenz. Einen neuen Verein gibt es noch nicht. "Ich wünsche Lukáš alles Gute und sportlichen Erfolg. Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt", wird Lok-Sportdirektor Wolfgang Wolf in der Pressemitteilung zitiert. Nach Alejandro Vignati ist Lukáš Kýček der zweite Abgang in der Winterpause beim 1. FC Lok Leipzig.