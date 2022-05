Präsident Hubert Wolf sagte zum Vertragsende: "Wir sind David Bergner für den Klassenerhalt zu tiefem Dank verpflichtet und haben schnell erkannt, dass er uns wohl mit seinen Fähigkeiten als Trainer und seinen Ansprüchen an Professionalität nicht sehr lange in Meuselwitz erhalten bleibt, zumal wir coronabedingt das Budget der 1. Mannschaft vermindern müssen." Bergner hatte den ZFC im Herbst auf einem Abstiegsplatz übernommen. In 24 Partien holte der Regionalligist unter ihm 31 Punkte und machte mit einem 6:0 am vergangenen Wochenende bei Tasmania Berlin den Klassenerhalt endgültig perfekt.