Rund 200 Fans und Schaulustige hatten sich im altehrwürdigen Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig-Leutzsch versammelt und der ersten öffentlichen Einheit beizuwohnen. 22 Tage ist das letzte Pflichtspiel der Grün-Weißen her (2:4 bei Wismut Gera), dazwischen war der Aufsteiger in die Nordost-Staffel der Regionalliga schon in drei Freundschaftskicks aktiv.

Mit fast kompletten Kader inklusive der fünf Neuzugänge und einigen U21-Spielern ging es bei warmen, aber auch windigen Bedingungen im AKS zur Sache. Alexander Bury war nach einer Knieblessur noch nicht wieder voll einsatzbereit und absolvierte am Spielfeldrand eine individuelle Einheit. Die Zielstellung des Aufsteigers ist klar: "Das wir am Ende der Saison finanziell gut dastehen und sportlich erfolgreich waren. Das Ziel heißt Klassenerhalt", erklärte der BSG-Vorstandsvorsitzende Frank Kühne am MDR-Mirkofon.

Die BSG-Neuzugänge Benjamin Boltze, Tomas Petracek, Tommy Kind, Bjoern Nikolajewski und Denny Krahl (v.l.). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

BSG-Coach Jagatic beschwört Gemeinschaft

Trainer Miroslav Jagatic warnte aber: "Es wird nicht so locker-flockig sein, wie sich das einige vielleicht vorstellen. Wir werden in der Zukunft auch mal mit einem Punkt zufrieden sein müssen." Als Aufsteiger müsse man frühzeitig die Punkte klar machen, um das Ziel Klassenerhalt zu schaffen. "Gemeinschaftlich agieren – die Mannschaft ist der Star" - laute das Motto.

Dabei helfen soll unter anderem Neuzugang Benjamin Boltze. Der Verteidiger mit BSG-Vergangenheit war von Germania Halberstadt zurück ins Leutzscher Unterholz gewechselt. Und er spielt in Jagatics Planungen eine wichtige Rolle - genauso wie die anderen Neuzugänge. "Wir haben uns gezielt diese Spieler geholt und hoffen, dass diese, wenn es kritisch wird, auch mal das Zepter in die Hand nehmen." Gegebenenfalls werde die BSG auch noch einmal auf dem Transfermarkt tätig, aber nur wenn alles passt. Zunächst sollen einmal die U21-Spieler auf Herz und Nieren getestet werden. Eine Verpflichtung von außen komme nur in bestimmten Situationen in Frage. "Er muss in das Große und Ganze hier reinpassen. Wir wollen keine Söldner holen", so Jagatic zu möglichen weiteren Transfers.