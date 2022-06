Kurz nach dem Trainingsauftakt wartet auch schon der erste Stresstest auf das Team. Am 23. Juni um 19 Uhr tritt Chemie zum Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg im Sportpark Valznerweiher an. Das Ergebnis scheint jedoch zweitrangig, denn Trainer Miroslav Jagatic will betont gelassen in die neue Spielzeit starten. "Wir lassen und jetzt nicht aus der Ruhe bringen, dass wir im Endeffekt sagen, wir hätten die oder die Saisonziele. Wir wollen hier etwas aufbauen und da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben eine gute Saison gespielt und daran wollen wir anknüpfen", so der 45-Jährige Cheftrainer.