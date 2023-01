Es ist bei vielen Profiklubs zum Ritual geworden. Im Winter weg aus dem kalten, schneereichen Deutschland. Ab Richtung Türkei. Klima, Sonne und Top-Bedingungen genießen. In der Regionalliga Nordost sind auch zwei mitteldeutsche Teams nach Süden aufgebrochen. Die Profis des Chemnitzer FC und Lok Leipzig stiegen am Mittwochmittag (11.01.2023) gemeinsam in einen Flieger von Leipzig/Halle Richtung Belek. Alle anderen Teams bleiben in der Heimat - und haben ähnliche Bedingungen.

Für Belek sind am Donnerstag Dauerregen bei 13 Grad vorhergesagt. Die Prognosen für Leipzig verheißen zehn Grad und Schauer.

Jena, Cottbus und Erfurt bleiben zu Hause

"Wir sind in Jena geblieben. Wir haben hier alles, was wir brauchen", erzählt Carl Zeiss-Pressesprecher Andreas Trautmann. Die Thüringer absolvieren ein Camp nur quasi ohne Übernachtung. 7:30 Uhr wird gelaufen, danach stehen zwei Einheiten auf der Tagesordnung. Zudem ging es gemeinsam ins Kino, zum Wandern und nach Weimar in die Boxhalle.

Auch Energie Cottbus trainiert in der verregneten Lausitz und macht sich in der Heimat fit für die Rückrunde, die mit dem Staffelsieg gekrönt werden soll. Erster Verfolger ist Rot-Weiß Erfurt. Der Aufsteiger bleibt bescheiden und ebenfalls in Thüringen. Am Trainingsprogramm ändert sich nichts. "Alles ganz normal", sagt Coach Fabian Gerber. Die Erfurter Mannschaft bereitete sich auf dem Trainingsplatz von Motor Gispersleben auf die Rückrunde vor. Regenbogen inklusive...

Chemie Leipzig fährt nach Thüringen

Chemie Leipzig, vielleicht die größte Überraschung der Hinrunde, setzt auf Altbewährtes und reist von Donnerstag (12.01.) bis Sonntag (15.01.) ins Trainingscamp in Teistungen (Thüringen). Dort ließ Trainer Miroslav Jagatic seine Jungs schon in der letzten Saison dreimal am Tag schwitzen.

Der ZFC Meuselwitz, letztes Jahr erstmals auch in der Türkei, verzichtet auf einen erneuten Trip in den Süden. "Das passt nicht zu uns", macht Coach Heiko Weber klar. Auch Germania Halberstadt macht sich auf den Kraftakt, der mit dem Klassenerhalt enden soll, in heimischen Gefilden fit. Zwei Trainingscamp-Tage gehörten zum Vorbereitungsprogramm. An diesen Tagen wurde drei Mal trainiert. Manuel Rost: "Wir haben ideale Bedingungen vor Ort und müssen nicht ins Trainingslager fahren."