Patrick Scheder wechselte im Sommer von Jena nach Bayreuth. Jetzt könnte er wieder in Thüringen landen. Bildrechte: IMAGO/Bild13

Während Zaruba noch an den Folgen eines Syndesmoseband-Risses laboriert, gibt Probespieler Scheder Vollgas. Trainer Heiko Weber hat der 20-Jährige schon überzeugt. "Ich hoffe, dass wir ihn dazu bekommen", sagte der Coach im Interview mit "Sport im Osten". Offensivmann Scheder würde "gut zu uns passen", so Weber, der den gebürtigen Bayreuther aus seiner Zeit in Jena kennt. Damals spielte Scheder in der U19 der Thüringer. Vor dieser Saison wechselte er zurück in seine Heimat, konnte sich beim Drittliga-Aufsteiger aber nicht durchsetzen und will jetzt den "Umweg" Regionalliga nehmen. So wie seine früheren Jenaer Teamkollegen Luis Fischer und Felix Rehder. Beide kickten auch im Nachwuchs von Carl Zeiss unter den Fittichen von Heiko Weber und entwickelten sich in kurzer Zeit zu wichtigen Spielern beim ZFC.