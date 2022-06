In der abgelaufenen Spielzeit war Oesterhelweg für den FC Carl Zeiss Jena, der am Ende knapp vor Cottbus auf dem zweiten Platz landete, an beachtlichen 21 Toren beteiligt. Aufgrund schwächerer Auftritte in der Hinrunde, gab er, auch auf eigenen Wunsch hin, nach 17 Spieltagen sein Amt als Mannschaftskapitän ab.

Nach Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz soll er in Cottbus wieder an seine alten Führungsspieler-Qualitäten anknüpfen: "Die vergangene Saison hat uns in der einen oder anderen Phase deutlich gezeigt, dass wir zu wenige erfahrene Spieler im Team hatten, die in schwierigen Situationen das Heft in die Hand nehmen und vorangehen können. Mit seinem Auftreten und der entsprechenden Körpersprache kann Maximilian Verantwortung in unserer Mannschaft übernehmen."