Nur wenige Tage vor Beginn der Saisonvorbereitung nimmt der Regionalligakader des FC Carl Zeiss Jena weiter Kontur an. Lukas Lämmel hat einen bis Sommer 2024 laufenden Zweijahresvertrag unterschrieben. Der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der vom Liga-Konkurrent Berliner AK 07 kommt, hat in der letzten Saison 36 Spiele absolviert und war dabei an neun Toren direkt beteiligt.