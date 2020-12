Großer Verlust für den ostdeutschen Fußball: Eriwn Bugar ist tot. Wie der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) bestätigte, starb der 68-Jährige an den Folgen eines Herzinfarktes. "Wir sind fassungslos und unsagbar traurig. In diesen schweren Stunden gilt unser Mitgefühl den Angehörigen von Erwin Bugar, aber auch seinen Freunden und Weggefährten. Der Schock sitzt tief, nach einem Moment des Innehaltens wird ein Nachruf erfolgen, um zu erinnern und die Verdienste von Erwin Bugár zu würdigen", heißt es in einer Mitteilung des NOFV.