Der Bischofswerdaer FV hat am Mittwoch (12. August) drei neue Spieler mit Verträgen ausgestattet. Für die Offensive gelang es den "Schiebockern", einen Allrounder zu verpflichten. Der 24-jährige Tscheche Jakub Moravec spielte zwei Jahre beim FC Oberlausitz Neugersdorf in der Regionalliga Nordost und Oberliga Süd. In der abgelaufenen Saison erzielte er sieben Tore in 18 Spielen. Seine Stärken liegen im Torabschluss, im Flanken und in der Übersicht auf dem Feld.