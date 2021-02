Obwohl in der Regionalliga Nordost wohl nur die Hinrunde gespielt wird und Spitzenreiter Viktoria Berlin weit enteilt ist, hat der FC Carl Zeiss Jena die Unterlagen für die Lizenz in der 3. Liga eingereicht. Das bestätigte der Verein am Donnerstag "Sport im Osten".

Neben Jena und Fast-Aufsteiger Viktoria Berlin werden auch der 1. FC Lok Leipzig und die VSG Altglienicke die Lizenz für die 3. Liga beantragen. "Wir sind dabei", bestätigte Lok-Geschäftsführer Martin Mieth die Abgabe. Bei den Berlinern, die in der Tabelle als Zweiter mit acht Punkten Rückstand noch am besten dastehen, wird auch an den Unterlagen gebastelt. "Wir werden den Antrag stellen", sagte Geschäftsführer Marco Schröder. Ein wichtiges Problem hat die VSG aber noch – die Stadionfrage. Da sei man noch in Gesprächen. Der Chemnitzer FC hatte bereits vor Wochen mitgeteilt, keine Unterlagen einreichen zu wollen.