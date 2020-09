Der VfB Auerbach empfängt am kommenden Samstag zum Regionalliga-Punktspiel den ZFC Meuselwitz. Aktuell dürfen bis zu 1.650 Fans ins eigene Stadion. Wegen der aktuell steigenden Zahlen im Vogtlandkreis beschränkt man sich derzeit auf 1.000 Zuschauer. An Geisterspiele will man gar nicht erst denken.

In Auerbach selbst gibt es derzeit nur einen aktiven Corona-Fall. Dennoch ist auch der Regionalligist auch dort gezwungen, u.a. personenbezogene Daten von Zuschauern zu erstellen. "Auch im Nachwuchsbereich müssen wir Trainingslisten führen zur Nachverfolgung", sagte Sportdirektor Volkhardt Kramer. "Zudem bauen wir noch zwei Tribünen auf, damit die Zuschauer weiter vereinzelt werden können", so Kramer, der allerdings bei allen Diskussionen um neue Corona-Fälle zu bedenken gibt: "Es gibt im Vogtland aktuell keinen akut Erkrankten, kein Krankenhausbett ist belegt."



Am Samstag gegen den ZFC werden die selbst auferlegten höchsten 1.000 Zuschauer reichen. Danach kommt die BSG Chemie Leipzig. Ob es dann wieder mehr Fans in der Arena geben wird, will man noch abwarten.