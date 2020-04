Diese Umwandlung hat aber nie stattgefunden, weil das Amtsgericht Jena die Anmeldung zur Ausgliederung zurückgewiesen hat. Dabei war das Stammkapital für die Spielbetriebs GmbH von einer Million Euro komplett einbezahlt worden, das bestätigen Volker Reinhardt und die Investoren. Unabhängig vom Stammkapital muss dem Amtsgericht eine ausgeglichene Bilanz für die neue GmbH vorgelegt werden. Diese Bilanz, in der wohl auch der Marktwert des Kaders eingerechnet worden war, hat das Amtsgericht Jena nicht akzeptiert. Im Behördendeutsch hieß das: "Die Werthaltigkeit dieses Geschäftsanteils ist nicht gegeben." Anfang Dezember 2019 war die Ausgliederung also gescheitert. Damit war der erste Dominostein gefallen, der Ende Januar zur Abmeldung der Regionalliga-Mannschaft führte.

Aber welchen Einfluss hat diese Insolvenz auf das Insolvenzverfahren des Vereins Rot-Weiß Erfurt? Schließlich ist RWE alleiniger Gesellschafter der Mertus 491. GmbH – die Anteile der Investoren wurden nie eingetragen. "Die Insolvenz der Mertus 491. GmbH spielt für das laufende Insolvenzverfahren von Rot-Weiß Erfurt keine Rolle. Das sind zwei parallele Verfahren, die keine entscheidenden Berührungspunkte haben“, sagt Insolvenzverwalter Volker Reinhardt. Diese Einschätzung bestätigt Stephan Madaus, Professor für Insolvenzrecht an der Martin-Luther Universität in Halle: "Die Insolvenz der Mertus 491. GmbH wird keine finanziellen Auswirkungen auf das Insolvenzverfahren des FC Rot-Weiß Erfurt haben. Dies folgt aus der Haftungsbegrenzung in jeder GmbH, in der ein Gesellschafter für offen bleibende Verbindlichkeiten der GmbH nicht haftet.“ Zumindest in dieser Hinsicht können Anhänger des FC Rot-Weiß Erfurt aufatmen.