Zwei Sonntagsschüsse am Samstag

Diese Entscheidung sollte sich rächen, denn schon nach fünf Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz. Bogdan Rangelov zog aus 25 Metern ab, der Ball flatterte ins rechte obere Eck. Aulig stand dabei zu weit vor seinem Tor und machte keine gute Figur. Der Rückstand lähmte den ZFC, selten nur gelang ein Kombinationsspiel, meist war nach einer Station der Ball wieder bei den in dieser Phase ballsicheren Babelsbergern. Als es schon sehr unruhig wurde, kam Meuselwitz – wie die Jungfrau zum Kinde – in der 24. Minute zum Ausgleich. Nach einer Linkseingabe schoss ein Babelsberger seinen Nebenmann an, der Ball landete bei René Weinert, der überlegt ins linke untere Eck einschob.



Jetzt war der ZFC da, Timo Mauer startete ein tolles Solo, wurde erst kurz vor dem Strafraum gebremst. Den Freistoß verzog Weinert. Dann die 29. Minute: Schlitzohr Urgutan Cepni hielt aus mehr als 30 Metern einfach mal drauf. Der Ball landete im rechten oberen Eck, Aulig schaute nur zu, sah wieder schlecht aus. Die Stimmung auf der Tribüne wurde in der Folge ähnlich schlecht. Eine Chance gab es für den ZFC noch. In der 38. Minute bugsierte Bastian Strietzel nach Freistoß-Eingabe artistisch den Ball knapp über das Tor.

Wieder einmal war Angreifer Alexander Dartsch (re.) für den ZFC zur Stelle (Archivfoto). Bildrechte: imago images / Matthias Koch

Dartsch und Ernst machen ZFC glücklich

Nach dem Wechsel kam mit Alexander Dartsch mehr Schwung in die Partie. Doch es dauerte bis zur 65. Minute, ehe der Ausgleich fiel. Weinert lief rechts zur Grundlinie, passte zurück auf Trübenbach, der den rechten Pfosten traf. Den zurückspringenden Ball wurstelte Dartsch irgendwie aus vier Metern ins Netz.



Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, ein Standard entschied die Partie. Henrik Ernst köpfte den Ball aus vier Metern durch die Hosenträger von Keeper Marvin Gladrow ins Netz (81.). In der Folge wurde es hektisch. Zwei Babelsberger flogen vom Platz. Die Rote Karte für Cepni nach einem Foul an Trübenbach war aber überzogen (86.).

Die Trainerstimmen zum Spiel: