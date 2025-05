Lok Leipzig braucht für die Rückkehr in den Profifußball 27 Jahre nach dem Zweitliga-Abstieg des VfB Leipzig im Jahr 1998 einen Sieg in Havelse. Im Hinspiel hatte der FCL im heimischen Bruno-Plache-Stadion in einer dramatischen Schlussphase dank Joker Dorian Cevis ein 1:1-Remis gerettet, nachdem Marko Ilic die Gäste zwei Minuten zuvor in Führung gebracht hatte.