Freistellung ohne Begründung

Aktuell steht David Bergner an der Seitenlinie der Meuselwitzer, führte das Team mit einigen Erfolgen aus der Abstiegszone heraus auf den 14. Platz der Tabelle. An der hohen Fluktuation änderte sich hingegen nichts. Ein neuer Begriff machte zudem die Runde – es wird "freigestellt". Nachdem bereits im Herbst mit Alexander Dartsch, Fabian Raithel, Firat Tuncer und Fabian Guderitz ein Quartett vom Trainings- und Spielbetrieb der Regionalliga-Mannschaft ausgeschlossen wurde, erwischte es Ende Januar den erst im vergangenen Juni verpflichteten Keeper Justin Fietz. Der wurde ohne Begründung aussortiert, auch Trainer Bergner verwies nur auf die wenig aussagekräftige Pressemitteilung des Vereins. "Wir machen sowas nicht aus Jux und Dollerei", so Bergner.

Jean-Marie Plath ist jetzt Meuselwitzer. Bildrechte: ZFC Meuselwitz

Plath jetzt zweiter ZFC-Keeper

Dafür wurde im gleichen Atemzug mit Jean-Marie Plath ein neuer Keeper verpflichtet. Der 19-Jährige war bereits ins jüngste Türkei-Trainingslager eingeflogen worden, stand vorher in Fürstenwalde unter Vertrag. Felix Müller ausgenommen – der war zunächst aus Jena ausgeliehen und im Sommer 2021 fest gewechselt – hat der ZFC seit letzten Sommer 13 neue Spieler geholt. In der Spielzeit zuvor waren es 14 Neuzugänge, von denen aktuell noch fünf in Meuselwitz spielen.

Hand- und Rippenbruch

Jetzt, nach zwei Heimniederlagen in Folge, reist der ZFC am Freitag zu Spitzenreiter BFC Dynamo. Und das personell leicht reduziert, da sich beim 9:1-Testsieg am Dienstag gegen Inter Leipzig Niklas Jahn die Hand gebrochen hat. Zudem wird Johann Martynets wegen zweier Rippenbrüche höchstwahrscheinlich nicht auflaufen können. Sebastian Albert (Knie) und Andy Trübenbach (Wade) sind auch noch nicht wieder hergestellt. Benjamin Förster trainiert seit Mittwoch wieder mit der Mannschaft, will gegen seinen Ex-Klub natürlich gern auflaufen.

ZFC-Trainer David Bergner. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Bergner: "Wir sind nicht chancenlos"

Und die Punkte wegschenken wollen die Meuselwitzer auch nicht. "Wie der BFC das macht, ist schon beeindruckend. Dennoch sind wir nicht chancenlos. Wir sind reifer geworden und guten Mutes. Wir werden alles reinwerfen, gehen vielleicht ja auch mal in Führung", so Trainer Bergner. Die Berliner haben im Januar personell nochmals nachgelegt: Sebastian Hertner wurde von Insolvenzklub Türkgücü München geholt für die linke Abwehrseite. Zudem wechselte Theodor Bergmann an die Spree. Der 25-jährige Mittelfeldspieler kam vom FC Carl Zeiss Jena. Es würde aber auch zum Saisonverlauf der Meuselwitzer passen, wenn der ZFC ausgerechnet beim haushohen Favoriten für eine dicke Überraschung sorgen könnte. Im Hinspiel (2:3) waren die Zipsendorfer schon einmal nah dran. Da war ein Sieg möglich, bei mehr Konstanz…