Der 1. FC Lok Leipzig hat einen Angriff auf einen Fanshop öffentlich gemacht. Wie der Verein am Dienstag in den sozialen Medien mitteilte, wurden am Montagabend (26.04.2021) mehrere Schaufensterscheiben und die Eingangstür beschädigt. Zudem wurden zwei Aufkleber angebracht, die der linken Szene zuzuordnen sind.