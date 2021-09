"Bei der aktuellen Zahl an Absagen haben wir genug Puffer, können das an den Mittwochen abfedern. Kein Problem", sagt Wilfried Riemer im Gespräch mit "Sport im Osten". Bisher seien ja auch nur zwei Vereine besonders betroffen. TeBe ist mit sechs Spielen im Rückstand, Lok Leipzig mit drei Partien.

NOFV-Spielleiter Wilfried Riemer. Bildrechte: Nordostdeutscher Fußballverband e.V.

Doch allein ein Blick auf die laufende Woche zeigt, das Thema könnte zum Dauerbrenner werden. Schon vier Spiele fallen aus. Und es zeigt sich auch, dass oft ungeimpfte Spieler für diese Absagen verantwortlich sind. Zuletzt mussten zehn Auerbacher Spieler in Quarantäne, weil sie keine Impfung hatten.



Bedeutet für den VfB: Der Nachholer am Mittwoch und die Partie am Samstag fallen ins Wasser. Beim Chemnitzer FC, der nach diesem Wochenende den Duellen mit Lok Leipzig und Luckenwalde hinterherhängen wird, befinden sich aktuell noch 13 Akteure in häuslicher Isolation.



Ärgerlich, auch für den Nordostdeutschen Fußball-Verband. "Wir können die Vereine nicht zwingen, die Spieler impfen zu lassen. Wir werden aber eine Handlungsempfehlung an die Vereine schicken mit der dringenden Empfehlung zu impfen", so Riemer. Man wolle appellieren, denn: "Jeder sieht ja, welchen Schaden er anrichtet."