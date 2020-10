Eng mit dem sportlichen Erfolg der Fürstenwalder ist die Personalie Matthias Maucksch verbunden. Der 51-Jährige machte im Sommer 2019 zum mittlerweile dritten Mal Station bei Union, schaffte bei seinem ersten Engagement 2016 den Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse. Die besten Knipser im Team sind aktuell Darryl Geurts mit fünf Toren und Joshua Putze, der drei Mal geknipst hat. Mit Johann Weiß spielt zudem ein Innenverteidiger bei Union, der bis zum Sommer noch Stammkraft in Meuselwitz war.

Wenn der ZFC Meuselwitz und Union Fürstenwalde aufeinander treffen, gibt es meist ein Unentschieden. Wie auch in den beiden Spielen der vergangenen Saison. Am 1. Spieltag trennten sich beide Rivalen 1:1, am 8. Dezember gab es ein aufregendes 3:3, wobei Union in der Nachspielzeit zweimal einen Rückstand aufholte und Henrik Ernst für den ZFC drei Tore erzielte. Auf der Glaserkuppe zumindest konnte der ZFC gegen Fürstenwalde noch nie gewinnen. Drei Unentschieden und eine Niederlage stehen zu Buche. Den einzigen Meuselwitzer Sieg bisher gab es im März 2019, der ZFC siegte auswärts durch die Treffer von Hajrulla und Dartsch – beide sind nicht mehr im Verein - mit 2:0.