Etwas pessimistischer ist man da in der Oberlausitz - nicht nur in Bezug auf mögliche Hilfen durch die Politik, sondern auch was einen möglichen Neustart angeht: "Einen Beginn im März halte ich für unrealistisch. Ich denke eher an Ostern oder gar Pfingsten", sagt Jürgen Neumann. Ein so später Zeitpunkt der Wiederaufnahme würde natürlich zu Problemen bei der sportlichen Bewertung der Liga führen, auch da hat Neumann eine klare Meinung: "Es muss Absteiger geben, denn es könnten ja wie im letzten Jahr wieder Vereine aus der 3. Liga nach unten kommen. Wir wollen einen zweiten geschenkten Nichtabstieg nicht hinnehmen. Würde die Saison abgebrochen werden, und man sagt uns, wir würden in der Liga bleiben, würden wir trotzdem absteigen." Trotzdem will man in Bischofswerda in der kommenden Woche wieder das Training aufnehmen. Ein Abstieg wäre aber nicht das Ende des Fußballs beim BFV. "Wir haben eine starke Gemeinschaft von etwa 160 Sponsoren, die hat sich auf die Fahne geschrieben, den Fußball in Bischofswerda zu erhalten. Seit letzter Woche läuft ein virtuelles Trainingslager mit unseren Sponsoren auf den Smartphones", erklärt Neumann die BFV-Variante der Sponsorenpflege.