Die Regionalliga Nordost ist um eine Attraktion reicher. Tolcay Cigerci kehrt nach Berlin zur ambitionierten VSG Altglienicke zurück. Der 27-Jährige war zuletzt in der zweiten türkischen Liga unterwegs. Neben dem Stürmer verpflichtete Altglienicke auch noch Peterson Appiah – den Top-Torjäger des Greifwalder FC der letzten Saison mit 13 Tore – und Arlind Shoshi. Mit diesen drei späten Offensiv-Neuzugängen katapultiert sich die VSG gleich in den Kreis der Staffelfavoriten.

Cigerci hatte im Januar völlig überraschend den damaligen Drittligisten Viktoria Berlin in Richtung zweite türkische Liga, nach Samsunspor, verlassen. Zuvor hatte er für Viktoria in 14 Spielen sieben Tore erzielt und sieben Vorlagen gegeben. Er galt als bester Offensivmann der Liga. Nach seinem Weggang stiegen die Berliner in die Regionalliga ab.