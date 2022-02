Die Spieler des FC Eilenburg hatten sich akribisch auf die Partie bei Tennis Borussia Berlin am Freitagabend (18. Februar) vorbereitet, jetzt brauchen sie erst gar nicht in den Bus steigen. Wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Freitagvormittag bekannt gab, wurde die Partie abgesagt. Der Grund ist eine Unwetterwarnung für Berlin. Folglich wurde das Mommsenstadion gesperrt, um beide Mannschaften und die Zuschauer zu schützen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.