Fußball | Regionalliga Unzufriedenheit beim ZFC Meuselwitz -Bergner: "Haben schlecht verteidigt"

David Bergner hat einen harten Trainerstart mit dem ZFC Meuselwitz erlebt. Bei Energie Cottbus sah er nur wenig Offensivgefahr bei seinem Team. Die Abwehr wackelte. Der 47-Jährige sagte nach der Niederlage in der Lausitz: "Wir hatten die geistige Frische nicht - selbst in einem so schönen Stadion vor einem sensationellen Publikum." Im Stadion der Freundschaft hatten 3.701 Zuschauer für Stimmung gesorgt.