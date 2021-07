Um die wahren Ziele des Klubs zu verdeutlichen, hatte die Steuerungsgruppe Leitbild am Montag (5. Juni) zu einer virtuellen Informationsveranstaltung geladen. Aufgefordert waren Mitglieder, Fans und Interessierte, ihre Vorschläge zu einer echten Fan-Kultur einzubringen. Die Beteiligung war groß und gleichzeitig der Auftakt eines Prozesses, der noch lange dauern wird. Der erste Schritt ist aber getan. So stellte die CFC-Vorstandsvorsitzende Romy Polster fest, dass wie in jedem Unternehmen ebenso jeder Verein nach bestimmten Strukturen und Werten aufgestellt ist: "Und die sollten nach einem Leitbild in Form von Sätzen und Aussagen festgehalten werden. Damit man sich auch in einer Selbstverpflichtung danach halten und richten kann."

Wesentliche Punkte fasste der Antirassismus-Beauftragte Martin Ziegenhagen zusammen, der seit Anfang März 2020 beim Chemnitzer FC in dieser Funktion tätig ist. Er betonte, dass nach den Ereignissen in Most der Verein schnell reagiert habe, "was man vorher in dieser Klarheit vom CFC so nicht kannte und erwartet hätte".



Ziegenhagen machte deutlich: "Mit diesen Menschen und mit dieser Form der Unterstützung wollen wir nichts zu tun haben. Der Chemnitzer FC duldet Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit in keiner Weise." Ein Anliegen von Ziegenhagen ist es auch, wieder "die Leute ins Stadion zu holen, die den Chemnitzer FC bisher mit Rechtsradikalismus gleichgesetzt haben". Damit wolle man "eine Mehrheit ins Stadion holen, die die anderen zur Minderheit machen".