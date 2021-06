Bange Blicke richten die Anhänger der BSG Chemie Leipzig nach Berlin. Denn am Freitag, 25. Juni, entscheidet der Nordostdeutsche Fußballverband über die Zulassungen zur neuen Saison. 20 Regionalligisten sind sportlich qualifiziert, für zwei gibt es aber Probleme anderer Art.

Kein Flutlicht - keine Zulassung?

Neben dem SV Lichtenberg betrifft das auch die BSG Chemie Leipzig. Die Leutzscher würden in die dritte Spielzeit in der Regionalliga Nordost gehen, können für ihr Stadion, den Alfred-Kunze-Sportpark, aber weiterhin kein Flutlicht vorweisen. Das ist aber Bedingung, um die Zulassung zu erhalten. Ähnlich sieht es in Lichtenberg aus, wo die Anlage wohl Ende des Jahres erst stehen wird. Doch die Berliner haben immerhin bereits ein Ausweichstadion. Das NOFV-Präsidium muss nun entscheiden, ob es eine erneute Ausnahme geben wird oder nicht. "Wir werden die Zulassung aller Vereine beraten. Bei Chemie Leipzig und Lichtenberg gibt es wegen des Flutlichts ein Sonderproblem", bestätigte NOFV-Boss Hermann Winkler.

Chemie: "Sind nicht Herr der Lage"

Stadion mit Geschichte, aber immer noch ohne Licht Bildrechte: imago images/Picture Point LE Wie sich der Verband entscheiden wird, weiß auch in Leipzig-Leutzsch noch niemand. Hier glaubt man, alles Menschenmögliche getan zu haben. "Wir sind nicht Herr der Lage. Die Stadt Leipzig hat uns bestätigt, dass der Verein all seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. Es stehen hier noch diverse Behördenzusagen aus", erklärte BSG-Pressesprecher René Jacobi die verzwackte Lage. Das Stadion ist 100 Jahre alt, steht mitten in einem Wohn- und Naturschutzgebiet. Das für das Flutlicht benötigte Geld ist weitestgehend zusammen, auch dank von Benefizspielen und Fan-Aktionen. Sollte der NOFV nun den Daumen senken, müsste sich die BSG Chemie auf Stadionsuche begeben. Was Folgen hätte. Denn der Verein ohne den Kunze-Sportpark, das ist eigentlich nicht denkbar. Für die neue Saison wurden bereits über 1.500 Dauerkarten für den AKS verkauft.

Andere Vereine - Flutlicht und Abstiegskampf

Auf der anderen Seite stehen viele kleinere Vereine, die mit viel Geld und Aufwand das Flutlicht im Stadion stehen haben. NOFV-Vereinssprecher Hubert Wolf gibt zu bedenken: "Natürlich sind alle an einem Kompromiss interessiert. Wir müssen aber auch sehen: Bischofswerda musste letztes Jahr wegen des Flutlichts nach Bautzen umziehen. Fürstenwalde hat pünktlich gebaut und muss 200.000 Euro an die Kommune zurückzahlen. Die meisten Vereine, die sich für teures Geld ein Flutlicht erreichten ließen, stehen in der Tabelle unten. Die könnten mit den zu zahlenden Krediten sicher ein, zwei gute Spieler mehr verpflichten." In dieser Gemengelage muss der NOFV nun eine tragfähige Entscheidung fällen.