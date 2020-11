Die Corona-Infektionszahlen steigen, die Politik verschärft die Lockdown-Maßnahmen, der Protest der Vereine gegen einen Regionalliga-Restart nimmt zu – wird der für Dezember geplante Restart in der Regionalliga Nordost verschoben? Möglich. NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs sagte am Mittwoch (25.11.2020) dem MDR: "Wir werden uns Freitag unter Berücksichtigung der getroffenen Entscheidungen der Politik und unter Berücksichtigung der aktuellen Lage mit den zuständigen Gremien und dem Präsidium per Videokonferenz treffen und eine Entscheidung zur Regionalliga treffen."

Fuchs: Bundespolitik abwarten

Fuchs: "Freitag Entscheidung treffen" Bildrechte: imago images/Matthias Koch Debattiert werden soll, ob der für Anfang Dezember geplante Restart noch vertretbar ist. Nach MDR-Informationen werden auch innerhalb des NOFV die Stimmen lauter, die ein Verschieben des Spielbetriebes ins neue Jahr fordern. Laut Fuchs soll die am Freitag zu treffende Entscheidung von der Bundespolitik abhängig gemacht werden: "Wir können uns über getroffene Entscheidungen natürlich als Verband nicht hinwegsetzen. Am 6.11. haben wir uns mit einem Schreiben schon an die Politik gewendet und unseren Standpunkt klar gemacht. Jetzt müssen wir erstmal die Entscheidungen der Politik abwarten und auf dieser Grundlage treffen wir dann am Freitag unsere Entscheidung." Außerdem kündigte Fuchs an, dass die die Vereine "in unsere Entscheidungen zeitnah eingebunden" werden.

Meuselwitz und Jena spektisch über Neustart

Hubert Wolf Bildrechte: imago/opokupix