"Wir sind sehr froh, dass Christian auch in der kommenden Saison für den CFC auflaufen wird. Er hat in den wenigen Spielen, die wir bisher bestreiten durften, regelmäßig gezeigt, welche Verstärkung er für unsere Mannschaft ist. Sein Spielwitz und die Erfahrung aus über 40 ZweitligaSpielen sind eine Bereicherung für die Jungs und den gesamten Club", erklärte CFC-Trainer Daniel Berlinski.

Kein seltenes Bild: Bickel jubelt im Trikot der "Himmelblauen". Bildrechte: imago images / Christoph Worsch

Bickel durchlief zunächst die Nachwuchsabteilungen bei Rot-Weiß Erfurt und dem SC Freiburg. Anschließend lief er in 41 Zweitligaspielen und 97 Drittligapartien für Energie Cottbus, Hansa Rostock, Paderborn, Osnabrück und Zwickau auf. Im Sommer letzten Jahres schloss er sich dem Chemnitzer FC an. Im Dress der "Himmelblauen" avancierte Bickel in der derzeit unterbrochenen Regionalligasaison direkt zur Stammkraft und steuerte in wettbewerbsübergreifend 15 Partien neun Treffer und drei Vorlagen bei.