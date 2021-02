Luis wechselte im Sommer vergangenen Jahres vom FC Eilenburg zu Chemie. In der derzeit ausgesetzten Regionalligasaison kam er in 13 Spielen vornehmlich als Einwechselspieler zum Einsatz, erzielte einen Treffer und bereitete einen weiteren vor. Auch im Sachsenpokal konnte er bereits zwei Mal ins Schwarze treffen. "Benjamin hat sich mit seiner robusten Art Fußball zu spielen, schnell an die Regionalliga gewöhnt. Wir sehen in ihm einen Spieler, der sich stets weiterentwickeln möchte und noch viel Entwicklungspotenzial hat. Wir werden mit ihm noch viel Freude haben", zeigte sich Chemies Sportdirektor Andy Müller-Papra erfreut.