"Ich kann Lok doch nicht verlassen, ohne das Stadtderby gegen Chemie gewonnen zu haben. Ich habe hier noch viel vor und aus diesem Grund habe ich für zwei Jahre unterschrieben", wird Eglseder in der Vereinsmitteilung zitiert. Eglseder wechselte im Sommer vergangenen Jahres vom SV Elversberg zu den "Blau-Gelben". Zuvor stand der 1,86 Meter große Abwehrspieler für Eintracht Norderstedt, Union Berlin, Viktoria Berlin und Babelsberg auf dem Feld. In der derzeit unterbrochenen Regionalligasaison absolvierte Eglseder sechs Partien für Lok, ehe ihn ein Fußbruch Mitte Oktober außer Gefecht setzte.

Almedin Civa, Lok-Trainer und Sportdirektor in Personalunion, freute sich angesichts der Vertragsverlängerung über mehr Planungssicherheit in der Abwehr. "Mike hatte mit seiner Verletzung Pech gehabt. Unsere Fans konnten seine Abwehrqualitäten daher leider nur kurz sehen. Das wird er in den nächsten zwei Jahren nachholen. Ich kenne seine Stärken und freue mich, dass er sich so frühzeitig für Lok entschieden hat."