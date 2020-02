Um die finanzielle Lücke durch die Absage der Heimpartie gegen den FC Rot-Weiß Erfurt zu schließen, hat der VfB Auerbach am Dienstagabend ein Testspiel gegen Drittligist Chemnitzer FC bestritten. Dabei erkämpfte der Regionalligist ein 2:2. Die Zuschauer sahen eine torlose erste Hälfte, in der die Gastgeber einen Lattentreffer (7.) durch Amer Kadric und damit die beste Chance verbuchten. Nach der Pause ging der CFC durch Maximilian Oesterhelweg (51.) in Führung. Durch die Treffer von Marcel Schlosser (59.) und Marc-Philipp Zimmermann (71.) drehten die Auerbacher die Partie. Doch Oesterhelweg gelang per Foulelfmeter noch der Ausgleich (79.).