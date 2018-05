Steigt Michael Hiemisch in die 3. Liga auf? Bildrechte: IMAGO

VfB-Trainer Michael Hiemisch hat zugesichert, dass heute beim Training mit Sekt angestoßen wird … Auf die siebte Saison in Folge in der Regionalliga Nordost. Diese spielt der VfB dann ohne Hiemisch. Nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde, ist der Coach fündig geworden und bestätigte dem MDR am Donnerstag, dass es „finale Gespräche gab und der Abschluss des Vertrages kurz bevor steht". Wo sein künftiger Arbeitsplatz sein wird, verriet er nicht. Das Gerücht, dass es sich um den Co-Trainer-Job beim Halleschen FC handeln könnte, hält sich hartnäckig. Beim HFC verbrachte übrigens Auerbachs neuer Trainer Sven Köhler acht meist erfolgreiche Jahre. Würde also irgendwie passen ...