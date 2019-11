Bildrechte: Markus Schädlich

Nur eine Minute später fast das nächste Tor. Amer Kadric brachte den Ball zwar im Gehäuse unter, zuvor stand ein Teamkollege aber im Abseits. Also weiterhin 2:1. Das da keine Ergebnis zum Ausruhen ist, bemerkten die Gastgeber nur kurze Zeit später. Ein Freistoß von Joshua Putze klärte VfB-Schlussmann Stefan Schmidt in höchster Not zur Ecke (70.). Bei Auerbach hatte Schlosser bei einem Freistoß das dritte Tor auf dem Fuß. Aber Richter war zur Stelle (74.). Dann wurde es in den Schlussminuten noch einmal turbulent. Zunächst schlief die Defensive der Hausherren und ließ die Gäste bis in den Strafraum marschieren, wo Kemal Atici zum 2:2 traf (85.). Doch dank eines Kopfballaufsetzers von Zimmermann in der Nachspielzeit blieben alle drei Punkte im Vogtland.