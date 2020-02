Nach einer Begutachtung des Platzes durch ein Team der technischen Leitung des VfB stand fest, dass der Rasen in der "Arena zur Vogtlandweide" nicht mehr spielfähig zu bringen sei. VfB-Manager Volkhardt Kramer wird in einer Mitteilung der Auerbacher zitiert: "Der Platz ist kaum bis Sonntag zu räumen und selbst dann würden keine regulären Bedingungen für ein Fußballspiel herrschen." Der VfB teilte die Entscheidung dem NOFV und den Gästen aus Berlin mit. Kramer erklärte: "Wir standen bereits vorher ständig in Kontakt mit den Berlinern. Wir waren uns einig, kein Spiel erzwingen zu wollen."

Bildrechte: IMAGO