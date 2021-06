Seit Montag (21. Juni) wird bei Regionalligist VfB Auerbach wieder geschwitzt. Mit einem noch sehr überschaubaren Kader starten die Vogtländer in die sicher wieder schwierige Saison. "Wir haben viele Stammspieler abgegeben, dass ist es noch notwendig, dass Spieler dazukommen", sagte Trainer Sven Köhler bei der Teampräsentation am Mittwochabend. Aktuell hat der VfB drei externe Neuzugänge zu vermelden. Dino Kurbegovic, Ondrej Brejcha und Nico Donner stellten sich vor einem Testspiel der Ersten gegen die Zweite erstmals den Fans.

Die größte Hoffnung, sicher nicht nur der Fans in Auerbach, ist, dass es mal wieder eine normale Saison geben wird. "Wir hatten zwei Jahre mit Abbrüchen und nur wenig Fußball, dann auch noch oft ohne Zuschauer", so Köhler, der sich mit Blick auf die starke Liga keinen Illusionen hingibt. "Die Zielsetzung bleibt der Klassenerhalt. Ich rechne mit einer zweigeteilten Liga. Es wird viele Teams geben, die um den ersten Platz spielen. Und einige Teams, wie uns, die den Klassenerhalt schaffen wollen." Wichtig sei, dass die Gegner in der neuen Saison wieder das Gefühl haben, in Auerbach ist es unangenehm zu spielen. "Das wollen die Zuschauer hier sehen."