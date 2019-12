Nach Spielabbruch - VfB Auerbach lädt Hertha-Junioren zu Besuch ein

In einer Pressemitteilung heißt es: "Uns liegt es daran, dass Jugendliche aus Berlin und dem Vogtland die Chance erhalten, sich auszutauschen, Sie sollen die Gelegenheit bekommen, eigene Lebenswege zu beschreiben und sich in Folge einer Begegnung, nicht nur auf dem Fußballplatz, auch besser zu verstehen und natürlich auch zu respektieren.“ Das gemeinsame Treffen soll im Waldpark Grünheide in Auerbach stattfinden.